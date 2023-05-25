Студентов МГИМО перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори

Все студенты МГИМО до 13 июня переведены на дистанционное обучение из-за кори, сообщает ТАСС со ссылкой на руководство вуза.

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве объявило, что один из студентов МГИМО заболел корью, в связи с чем «незамедлительно начато эпидемиологическое расследование».

В начале мая из-за вспышки кори Московский государственный университет перевел на дистанционное обучение несколько факультетов.

Корь в России

Случаи кори выявили в 44 регионах России. Это что, эпидемия? А прививаться нужно или вакцины из детства вполне достаточно? 5 карточек