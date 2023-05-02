Несколько факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори

Московский государственный университет из-за вспышки кори перевел до 17 мая на дистанционное обучение несколько факультетов. Об этом, в частности, сообщают РИА Новости и MSK1, в распоряжении которых оказалось соответствующее распоряжение руководства университета.

MSK1 публикует скриншот уведомления о карантине, которое разослано учащимся механико-математического факультета. В нем говорится, что корь была выявлена у одного из студентов, «учащегося во втором учебном корпусе».

В конце апреля РБК сообщало, что в московских клиниках из-за повышенного спроса возник дефицит однокомпонентных вакцин от кори. Комбинированные вакцины (от кори, краснухи и паротита) тогда были доступны.

Что происходит

Случаи кори выявили в 44 регионах России. Это что, эпидемия? А прививаться нужно или вакцины из детства вполне достаточно? 5 карточек