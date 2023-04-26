Во многих частных клиниках Москвы закончились моновакцины от кори

Частные клиники Москвы столкнулись с нехваткой однокомпонентной вакцины от кори на фоне повышения спроса на вакцинацию от этого заболевания, сообщает РБК.

Препарата нет в клиниках «Медси», «ABC-медицина», «Евромедклиник», «Юниклиник», «Медлайн-сервис» и «Центравиамед», рассказали представители этих медицинских сетей.

Вакцин нет, поскольку поставки осуществляются приоритетно в государственные клиники, сообщила заместитель медицинского директора «Медси» Ксения Шеховцева.

В сетях «Медскан» и «Инвитро» сообщили, что препарат в наличии есть, несмотря на то, что спрос одинаково вырос как на моно-, так и на комбинированные вакцины от кори.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в апреле, что случаи кори выявили в 44 регионах России.

Помимо однокомпонентных вакцин от кори существуют комбинированные вакцины (от кори, краснухи и паротита). Этими препаратами можно привиться от кори, даже если ранее были прививки от краснухи и паротита. Комбинированные вакцины, по данным пациентов, остаются доступны.

Главный врач детской клиники «Рассвет» Сергей Бутрий ранее в апреле сообщил, что частным клиникам стало труднее получать «даже российские вакцины», поскольку государственные поликлиники имеют приоритет при закупках лекарств.

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