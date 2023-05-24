В Белгородской области сформированы семь батальонов самообороны, однако оружия у них нет из-за российского законодательства, заявил губернатор региона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что вдоль границы области находятся семь «боеспособных» батальонов самообороны, однако у них нет оружия из-за российского законодательства.

«Почти три тысячи человек вдоль границы. Тренируются с ноября прошлого года. Это уже боеспособные единицы, одетые в форму, и доставлено снаряжение. Единственное, что, в связи с действующим законодательством, не решен пока вопрос с оружием», — заявил Гладков, отвечая на вопрос одного из жителей региона. Губернатор также добавил, что власти области «ищут законное основание» для предоставления оружия бойцам самообороны, однако обязаны «действовать в рамках закона».

Белгородская область, как и другие регионы России, граничащие с Украиной, регулярно подвергается обстрелам. Из-за напряженной ситуации в области Гладков в ноябре 2022 года объявил о строительстве «засечной черты» — системы оборонительных сооружений на границе с Украиной. В марте 2023 года губернатор заявил, что строительство завершилось. Тогда же Гладков сообщил, что на «засечную черту» было потрачено 10 миллиардов рублей.

Несмотря на все приготовления, 22 мая на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области проникла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». Тогда же сообщалось о боях в населенных пунктах Глотово, Козинка и Гора-Подол. Позднее ответственность за произошедшее взяли на себя легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» — формирования, состоящие преимущественно из россиян и воюющие на стороне ВСУ. На совместной пресс-конференции представители формирований заявили, что планируют и другие «операции» на территории России.

В то же время издание «7×7 — Горизонтальная Россия» сообщила, что с начала сентября 2022 года в Белгородскую область массово отправляют неподготовленных срочников для охраны границы. Среди прочего матери военнослужащих рассказали журналистам, что их дети стоят «самые первые» на границе и «даже видят украинских солдат», пока пограничники и росгвардейцы, патрулирующие периметр, находятся за ними.

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