Обвинение запросило шесть лет колонии-поселения для пилота самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево в 2019 году

Прокуратура потребовала приговорить к шести годам колонии-поселения Дениса Евдокимова — командира самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

По версии прокуратуры, озвученной в суде, самолет, которым управлял Евдокимов, был недостаточно сбалансирован, посадка происходила с перегрузкой, а командир судна «не ощущал аварийной ситуации и не установил код аварийности».

На этом основании прокурор попросила суд признать Евдокимова виновным по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Кроме того, обвинение попросило запретить Евдокимову управлять транспортом в течение трех лет.

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5 мая 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево. При приземлении самолет загорелся. Погиб 41 из 78 человек, которые находились на борту.

В октябре СК РФ предъявил командиру судна Денису Евдокимову обвинение в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Сам Евдокимов отказался признать вину, настаивая, что корпус самолета мог долго выдерживать возникший пожар, однако огонь быстро распространился в салоне, поскольку кто-то открыл заднюю дверь, что создало воздушную тягу (через передние двери эвакуировали пассажиров).

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