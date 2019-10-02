СК предъявил обвинение командиру SSJ-100, потерпевшего крушение в Шереметьево
Источник: Следственный комитет России
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Следственный комитет предъявил Денису Евдокимову — командиру экипажа SSJ-100, потерпевшего крушение в Шереметьево в мае 2019 года, — официальные обвинения в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель двух и более человек (часть 3 статьи 263 УК РФ).
Ведомство отметило, что Евдокимов после возвращения в аэропорт вылета «совершил грубую посадку».
Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа.