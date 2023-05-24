NYT: подразделения, проникшие в Белгородскую область, понесли незначительные потери. В «Русском добровольческом корпусе» и легионе «Свобода России» об этом не сообщали

Украинские военные не принимали участие в операции по проникновению в Белгородскую область 22 мая, рассказал газете The New York Times высокопоставленный чиновник из Украины.

По его словам, военнослужащие ВСУ оказывали поддержку формированиям, которые вошли на территорию российского региона и прикрывали украинскую границу на случай контратаки РФ. Ни один украинский боец не зашел на территорию России, подчеркнул собеседник издания.

Источник The New York Times утверждает, что подразделения, которые проникли в Белгородскую область понесли потери, но не настолько значительные, чтобы это повлияло на их боеспособность. Другие подробности он не раскрыл.

22 мая власти Белгородской области заявили, что в приграничный Грайворонский городской округ вошла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». В селах Глотово, Козинка и Гора-Подол, как сообщалось, произошли бои. В регионе около суток действовал режим контртеррористической операции.

На следующий день Минобороны РФ сообщило, что вторгшиеся подразделения «были разгромлены» и «отброшены» на территорию Украины. Ведомство также заявило, что в результате боев были убиты более 70 «украинских террористов».

В Украине свою причастность к нападению отрицали. Ответственность за вторжение взяли на себя и (РДК) — формирования, состоящие в основном из россиян и воюющие на стороне Украины. Они назвали свою операцию «миротворческой», а ее целями — «создание демилитаризованной зоны между Россией и Украиной», а также «демонстрацию» россиянам «успешной борьбы с путинским режимом».

23 мая в РДК также утверждали, что бои в Белгородской области продолжаются. При этом лидер формирования Денис Никитин, со слов корреспондента Financial Times в Киеве Кристофера Миллера, потери отрицал. В своих соцсетях формирования о потерях также не сообщали.