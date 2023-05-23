Центральный районный суд Читы назначил местному жителю Ивану Лосеву штраф в размере 120 тысяч рублей, признав его виновным по уголовной статье о «дискредитации» российской армии, сообщает пресс-служба суда. Ранее Лосева трижды штрафовали по административной статье о «дискредитации» армии РФ.

Основанием для уголовного дела в отношении Лосева стало то, что он в своем инстаграме разместил «фотоизображение с текстовой надписью, содержащей „дискредитацию“ деятельности представителей вооруженных сил РФ». О каком именно посте идет речь, не уточняется. Телеграм-канал Sota предположил, что поводом для дела могли послужить слова «Спасите Украину», отображавшиеся в ходе прямого эфира на «Дожде», где выступил Лосев.

Пресс-служба суда сообщила, что Лосев полностью признал вину и раскаялся в содеянном, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке. Первоначально ему был назначен штраф в размере 150 тысяч рублей, однако судья смягчил наказание, поскольку Лосев до вынесения приговора находился под стражей, а также под запретом определенных действий. Кроме того, суд постановил изъять в пользу государства айфон Лосева, «являющийся средством совершения преступления».

В декабре 2022 года Ивана Лосева в первый раз оштрафовали по статье о «дискредитации» российской армии. Основанием для этого послужили посты Лосева в социальных сетях, в одном из которых он пересказал сон о президенте Украины Владимире Зеленском. В феврале Лосева снова оштрафовали по двум эпизодам «дискредитации» армии РФ. На этот раз из-за интервью читинца телеканалу «Дождь» и BBC News, в которых он рассказал о первом штрафе.

Российские власти также преследуют мать Ивана Лосева — Нелли Лосеву. В январе 2023 года ее оштрафовали по административной статье о «дискредитации» армии РФ за «класс» в «Одноклассниках» под сообщением о гибели мобилизованных. В феврале Лосеву оштрафовали по статье о неуважении к государству. Протокол составили из-за того, что она поставила «класс» к изображению с текстом: «Для посетителей моей страницы: Путин — *****, Крым — это Украина, Россия ведет войну с Украиной».

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