Жителя Читы оштрафовали на 70 тысяч рублей из-за интервью о штрафе, который он получил за пересказ сна о Зеленском

Центральный районный суд Читы назначил местному жителю Ивану Лосеву два штрафа по 35 тысяч рублей по двум эпизодам «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП РФ). Об этом Лосев рассказал «Медиазоне».

Административные протоколы на читинца составили из-за интервью телеканалу «Дождь» и BBC News. В них Лосев рассказал о штрафе по статье о «дискредитации» армии, который ему назначили в декабре за пост с пересказом .

Поводом для первого протокола стал пост читинца с репортажем BBC News. Для второго - ролик на ютьюб-канале «Дождя», пишет «Медиазона». Сам Лосев ранее говорил изданию «Сибирь.Реалии», что новые протоколы на него составили после доносов.

«На меня написали два доноса две разные женщины: одна из Приморья, другая, вроде, из Читы. Одной не понравился мой эфир на „Дожде“. Другой не понравилось видео от „Би-би-си“ в моей ленте. Оба [доноса] будут административками», — рассказывал читинец.

В январе тот же Центральный районный суд Читы оштрафовал мать Лосева — Нелли Лосеву — на 30 тысяч рублей. Ее тоже признали виновной по административной статье о «дискредитации» армии за «класс» (аналог лайка) в «Одноклассниках» под о гибели мобилизованных.

1 февраля Лосеву оштрафовали еще на 35 тысяч рублей по статье о неуважении к государству (часть 3 статья 20.1 КоАП). Протокол составили из-за того, что она поставила «класс» к изображению с текстом: «Для посетителей моей страницы: Путин — *****, Крым — это Украина, Россия ведет войну с Украиной».

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Административное наказание за «дискредитацию» армии России ввели вскоре после российского вторжения в Украину. За повторную «дискредитацию» предусмотрена уголовная ответственность. Одним из самых известных фигурантов уголовного дела о повторной «дискредитации» стал бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. По данным СМИ, дело по аналогичной уголовной статье могут завести на журналиста Илью Азара.

Фотопроект „Медузы“ — о том, как росссиян преследуют за „дискредитацию“ армии

«Лежал на тротуаре, произнося названия городов Украины» С начала войны россиян преследуют за «дискредитацию» армии — попасть под статью можно за кавычки, пальто и стихи Некрасова. «Медуза» сделала об этом фотопроект

Фотопроект „Медузы“ — о том, как росссиян преследуют за „дискредитацию“ армии

«Лежал на тротуаре, произнося названия городов Украины» С начала войны россиян преследуют за «дискредитацию» армии — попасть под статью можно за кавычки, пальто и стихи Некрасова. «Медуза» сделала об этом фотопроект