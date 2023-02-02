Журналиста Илью Азара проверяют по уголовной статье о «дискредитации» армии из-за поста, приуроченного к 100 дням с начала войны в Украине

Следственный комитет России начал проверку в отношении журналиста Ильи Азара по уголовной статье о «дискредитацию» армии РФ (280.3 УК РФ). Об этом сообщила Baza.

Издание утверждает, что в следственном управлении по Центральному административному округу Москвы проверяют Азара из-за его поста в фейсбуке от 3 июня 2022 года, который был посвящен 100 дням с начала российского вторжения в Украину.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил, что Азару грозит уголовное дело по статье о «дискредитации» армии РФ из-за июньского поста «в одной из соцсетей».

Вот что Азар написал в посте, который теперь проверяют:

100 (сто) дней этой безумной, бессмысленной, омерзительной войны. Нечего нового сказать, поэтому остается только повторить: немедленно остановите войну, сволочи, прекратите убивать детей, стариков, женщин, мужчин в Украине и уничтожать будущее нашей страны.

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Илью Азара дважды штрафовали по административной статье о «дискредитации» российской армии за антивоеннные посты журналиста.

Статья о «дискредитации» армии появилась в КоАП через неделю после вторжения России в Украину. Тогда же аналогичная статья была добавлена в Уголовный кодекс. Ее могут применить к человеку, который в течение года был привлечен к административной ответственности за «дискредитацию» армии.

Фигурантом подобного уголовного стал политик Евгений Ройзман, которого сначала трижды штрафовали по административной статье о «дискредитации» армии.

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