В Кишиневе прошла многотысячная акция в поддержку евроинтеграции Молдовы

В центре Кишинева прошел масштабный митинг в поддержку европейской интеграции Молдовы, сообщает молдавская служба «Радио Свобода». По оценкам местной полиции, в акции приняли участие не менее 75 тысяч человек.

Митинг инициировала президент Майя Санду и организовало правительство страны. Акцию раскритиковали некоторые проевропейские внепарламентские партии как активность пропрезидентской партии «Действие и солидарность» в преддверии выборов.

Оппозиция митинг бойкотировала. Партия «Шор» провела в четырех городах Молдовы акции против курса европейской интеграции, пишет «Интерфакс».

На масштабном митинге в поддержку интеграции с Европой выступили сама Санду и председатель Европарламента Роберта Метсола. «Мы пришли сказать прямо: молдаване — европейцы, место Молдовы — в ЕС», — сказала президент страны на акции.

Как отмечает «Радио Свобода», Санду обвинила Россию, не говоря о ней прямо, в том, что та тормозит развитие Молдовы более 30 лет. Кроме того, президент несколько раз упомянула о поддержке Украины.

По итогам митинга была принята резолюция, в которой подтверждается стремление Молдовы стать членом Евросоюза.

В июне 2022 года Евросоюз предоставил Молдове статус страны-кандидата на вступление в блок вместе с Украиной. Это произошло меньше чем через полгода после полномасштабного российского вторжения в Украину.

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