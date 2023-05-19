В Перми провели обыски у правозащитниц, в том числе двух членов СПЧ

Сотрудники ФСБ провели утром 19 мая серию обысков у правозащитниц из пермского «Центра исторической памяти» (правопреемник «Пермского Мемориала»).

Следственные мероприятия, сообщается в телеграм-канале организации, прошли у членов правления «Центра исторической памяти» Татьяны Марголиной и Светланы Маковецкой (они являются членами Совета по правам человека при президенте РФ), а также Веры Седининой, Татьяны Черепановой, Надежды Агишевой, Оксаны Асауленко.

Как утверждают юристы, причиной обысков стало уголовное дело о том, что у «Пермского Мемориала» отсутствует архив документов. Его возбудили из-за попытки вызова архива, но по какой статье, неизвестно.

По данным «Коммерсанта-Прикамье», речь может идти о статье 226.1 УК («контрабанда»). Правозащитник Игорь Аверкиев (муж Светланы Маковецкой, у которой прошел обыск) сообщил, что дело расследуется в отношении бывшего председателя « Пермского Мемориала» Роберта Латыпова и главы «Центра исторической памяти» Александра Чернышова.

Источник издания Properm.ru рассказал, что правозащитницы, у которых проводили обыски, проходят по делу в статусе свидетельниц.

5 мая полиция задержала председателя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова, сняв его с рейса в московском аэропорту Шереметьево. На него составили административный протокол о «хулиганстве» и назначили 15 суток ареста.