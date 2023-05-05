Главу пермского «Мемориала» Александра Чернышова задержали в московском аэропорту

Председатель пермского «Центра исторической памяти» Александр Чернышов задержан в Москве, утром 5 мая его сняли с рейса в аэропорту Шереметьево, сообщается в телеграм-канале Общества Мемориал.

Как предполагают правозащитники, задержание Чернышова связано с делом о вывозе архива пермского «Мемориала». В марте у Чернышова и активистов пермского «Мемориала» проходили обыски, которые в протоколах были названы «проверками».

21 марта в Москве в домах у сотрудников «Мемориала», а также в офисе организации прошли обыски в рамках дела о «реабилитации нацизма». После обысков правозащитников допросили в Следственном комитете, а затем отпустили. На председателя совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова завели дело о повторной «дискредитации» армии.

Вот как это было

В Москве у сотрудников «Мемориала» прошли обыски по делу о «реабилитации нацизма» На главу правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова завели уголовное дело

Вот как это было

В Москве у сотрудников «Мемориала» прошли обыски по делу о «реабилитации нацизма» На главу правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова завели уголовное дело