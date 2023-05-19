На бывшего главу пермского «Мемориала» завели дело о контрабанде культурных ценностей

ФСБ возбудила уголовное дело о покушении на контрабанду культурных ценностей в отношении бывшего главы пермского «Мемориала» Роберта Латыпова и председателя «Центра исторической памяти» Александра Чернышова.

Как объявило управление ФСБ по Пермскому краю, экс-глава регионального отделения «Мемориала» и председатель благотворительной организации «Центр исторической памяти», «действуя по предварительному сговору, совершили попытку вывоза из РФ в Германию архивных документов, который, согласно экспертной оценке, представляют культурную и историческую ценность». Фамилии Латыпова и Чернышова, отмечает РИА Новости, в сообщении ФСБ не указываются.

У пермских правозащитников 19 мая прошла серия обысков. Среди тех, к кому пришли представители правоохранительных органов, были бывшая уполномоченная по правам человека в крае Татьяна Марголина и член СПЧ Светлана Маковецкая. Игорь Сапко, занимающий сейчас пост омбудсмена в Пермском крае, сообщил, что, «все пермские активисты-общественники, по имеющейся информации на данный момент, являются свидетелями».

Александр Чернышов в начале мая был задержан в Москве и отправлен под административный арест на 15 суток по протоколу о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП), напоминает «Медиазона».