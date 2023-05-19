В оккупированном Мариуполе произошли взрывы в районе аэропорта

Жители оккупированного Мариуполя сообщили о взрывах в городе. Скриншоты переписок и видео из Мариуполя опубликовал телеграм-канал «Мариуполь сейчас».

По его данным, взрыв произошел рядом с микрорайоном «Невский», который российские власти построили на месте разрушенных домов. В марте этот микрорайон, как утверждалось, посещал президент РФ Владимир Путин.

Мы спрятали это видео, потому что в ролике есть мат. Все равно хочу увидеть

Представитель силовых структур самопровозглашенной Донецкой народной республики рассказал ТАСС, что несколько взрывов произошли в юго-западной части Мариуполя вблизи старого аэропорта. Их причины «устанавливают».

«Военкор» ВГТРК Андрей Руденко утверждает, что в район аэропорта попали четыре ракеты. По его информации, пострадавших нет, а тип ракет пока нельзя установить.

В телеграм-канале Мариупольского городского совета (законная украинская администрация города — прим. «Медуза») утверждается, что в городе произошло три взрыва. В сообщении говорится, что одна из ракет попала в расположение личного состава российских военных.

Советник законного мэра города Петр Андрющенко утверждает, что удар пришелся по месту базирования не менее 150 военнослужащих, которое «системно использовалось для установки систем ПВО».

Ни российские, ни украинские военные сообщения о взрывах не комментировали.

Мариуполь находится в 80 километрах от линии фронта. С момента захвата российскими силами в мае 2022 года город не обстреливали ракетами. С февраля 2023-го о взрывах в Мариуполе стали сообщать чаще. Тогда же, комментируя одно из таких сообщений, в ВСУ заявили, что направление Мариуполя больше не является абсолютно недосягаемым для украинских военных.

По видео взрыва «Медуза» предположила, что Мариуполь могли атаковать ракетами Storm Shadow, имеющими дальность в 250 километров и боеголовкой весом в 450 килограммов. Такие дальнобольные ракеты Украина получила от Великобритании в мае. 15 мая власти самопровозглашенной ЛНР сообщали, что двумя такими ракетами нанесли удар по Луганску, который находится в 85 километрах от фронта и также с прошлой весны не подвергался ракетным атакам.

О ракетах Storm Shadow

Украина получила от Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow. Что это изменит на фронте? Военный эксперт Льюис Пейдж написал об этом колонку в The Telegraph. Мы публикуем ее перевод

О ракетах Storm Shadow

Украина получила от Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow. Что это изменит на фронте? Военный эксперт Льюис Пейдж написал об этом колонку в The Telegraph. Мы публикуем ее перевод