Маргарита Симоньян заявила, что ей прислали «бандероль со следами взрывчатки». Потом оказалось, что это секс-игрушка из Гонконга 

Главный редактор RT и «России сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что на ее имя в офис прислали «бандероль со следами взрывчатки». Соответствующее сообщение появилось в ее телеграме.

По словам Симоньян, подозрительную посылку обнаружила служба безопасности. Сейчас к делу подключена полиция.

Через несколько минут Симоньян сделала еще один пост, в котором заявила, что взрывчатки в посылке не оказалось, и это была секс-игрушка, присланная из Гонконга.

Симоньян — одна из наиболее известных российских пропагандистов, поддерживающих вторжение в Украину.

С начала вторжения в результате покушений погибли как минимум двое известных сторонников войны — Дарья Дугина и Владлен Татарский. Также покушение было совершено на Захара Прилепина; он получил ранения, а его водитель погиб.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов в одном из интервью 16 мая косвенно намекнул, что к убийствам пропагандистов могут быть причастны украинские спецслужбы. Отвечая на вопрос, когда «достанет Соловьева и Симоньян», он сказал: «Мы уже очень много кого достали». При этом он заявил, что не будет подтверждать или опровергать информацию о причастности украинской разведки к убийствам конкретных людей.

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