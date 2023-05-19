Маргарита Симоньян заявила, что ей прислали «бандероль со следами взрывчатки». Потом оказалось, что это секс-игрушка из Гонконга
Главный редактор RT и «России сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что на ее имя в офис прислали «бандероль со следами взрывчатки». Соответствующее сообщение появилось в ее телеграме.
По словам Симоньян, подозрительную посылку обнаружила служба безопасности. Сейчас к делу подключена полиция.
Через несколько минут Симоньян сделала еще один пост, в котором заявила, что взрывчатки в посылке не оказалось, и это была секс-игрушка, присланная из Гонконга.
Симоньян — одна из наиболее известных российских пропагандистов, поддерживающих вторжение в Украину.
С начала вторжения в результате покушений погибли как минимум двое известных сторонников войны — Дарья Дугина и Владлен Татарский. Также покушение было совершено на Захара Прилепина; он получил ранения, а его водитель погиб.
Глава украинской разведки Кирилл Буданов в одном из интервью 16 мая косвенно намекнул, что к убийствам пропагандистов могут быть причастны украинские спецслужбы. Отвечая на вопрос, когда ГУР «достанет Соловьева и Симоньян», он сказал: «Мы уже очень много кого достали». При этом он заявил, что не будет подтверждать или опровергать информацию о причастности украинской разведки к убийствам конкретных людей.