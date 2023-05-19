Дмитрий Медведев заявил, что с начала 2023 года на службу в российскую армию поступили 117 тысяч добровольцев и контрактников

С 1 января 2023 года в Вооруженные силы РФ на службу по контракту, а также в добровольческие формирования приняли более 117 тысяч 400 человек. Такие данные озвучил на совещании Совбеза по вопросам набора на военную службу по контракту Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

«Соответственно, из этой цифры и будем исходить в ходе нашей дальнейшей работы», — сказал зампредседателя Совбеза.

В свою очередь источники РИА Новости, комментируя прошедшее совещание Совбеза, заявили, что «набор по контракту идет очень неплохими темпами».

Как ранее сообщали западные разведки, Минобороны РФ пытается расширить набор контрактников, восполнить потери, которые российские войска понесли в ходе вторжения в Украину, при этом не объявляя новую волну мобилизации, чтобы не провоцировать недовольство внутри страны.

В декабре 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал реформу, в рамках которой, в числе прочего, число военнослужащих по контракту в российской армии должно вырасти на 290 тысяч — до 695 тысяч.

18 мая «Русская служба Би-би-си» обратила внимание на то, что Минобороны РФ ищет контрактников в том числе через московские ГБУ «Жилищник», которые размещают вакансии «охранников», обещая зарплату в 170-240 тысяч рублей, статус ветерана боевых действий, льготы, выплаты на детей и «сохранение основного рабочего места на два года».

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