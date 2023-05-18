Минобороны РФ ищет контрактников для отправки в Украину через московские ГБУ «Жилищник». Они размещают вакансии «охранников» с зарплатой до 270 тысяч рублей

«Русская служба Би-би-си» обратила внимание на объявления о поиске «охранников», которые разместили некоторые московские ГБУ «Жилищник», занимающиеся обслуживанием жилых домов. Такие вакансии, в частности, опубликовали «Жилищники» Кузьминок и Рязанского района.

«Охранникам» обещают зарплату в 170-240 тысяч рублей, статус ветерана боевых действий, льготы, выплаты на детей и «сохранение основного рабочего места на два года». При этом опыт работы не требуется, но указывается, что нужно будет пройти подготовку «сроком до 2-х месяцев».

«Жилищник» района Кузьминки указывает, что вакансия связана с «министерством обороны РФ», в аналогичном объявлении «Жилищника» Рязанского района этой информации нет.

Корреспондент «Русской службы Би-би-си» позвонил по указанном в объявлениях телефону (он у вакансий «охранников» был одним и тем же). Ответивший на звонок пояснил, что «речь идет о заключении контракта на военную службу, это работа в зоне спецоперации».

«Контракт будет с министерством обороны, просто для дополнительной выплаты от города Москвы вас устраивают на работу в ГБУ „Жилищник“. Вы идете как бы от организации», — сказал он.

На вопрос, почему в вакансии указан «охранник», собеседник «Русской службы Би-би-си» сказал: «Потому что такие вакансии не может рекламировать организация, не имеющая отношения к министерству обороны».

В декабре 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал масштабную реформу армии, которая, среди прочего, подразумевала значительное увеличение общей численности войск — примерно на 500 тысяч человек.

По мнению западных разведок, Минобороны РФ пытается расширить набор контрактников, восполнить потери, которые российские войска понесли в ходе вторжения в Украину, при этом не объявляя новую волну мобилизации, чтобы не провоцировать недовольство внутри страны.

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