CNN и AP: Байден заявил, что США поддержат инициативу союзников по обучению украинских пилотов на истребителях F-16

Президент США Джо Байден на саммите лидеров (G7) в японской Хиросиме сообщил другим участникам встречи, что Вашингтон поддержит усилия союзников по подготовке украинских летчиков на американских истребителях F-16. Об этом сообщают источники CNN и Associated Press.

По данным журналистов, обучение, скорее всего, будет проходить в Европе и, вероятно, начнется в ближайшие недели. При этом американские специалисты будут участвовать в тренировках вместе с союзниками и партнерами.

Байден также заявил лидерам G7, что решение о том, кто, когда и сколько предоставит Украине истребителей F-16 будут приняты в ближайшие месяцы, пока идет подготовка пилотов, утверждают источники Associated Press.

Официально о том, что США поддержат «коалицию истребителей», пока не сообщалось. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил Байдена за это решение.

«Приветствую историческое решение США и Джо Байдена поддержать международную коалицию истребителей. Это существенно укрепит нашу армию в небе. Рассчитываю обсудить практическую реализацию этого решения на саммите G7 в Хиросиме», — написал он в твиттере.

16 мая Великобритания и Нидерланды объявили о создании международной коалиции по закупке современных истребителей для Украины. Поставки F-16, а также учебные полеты украинских пилотов на этих истребителях могут быть осуществлены только с одобрения США.

Накануне The New York Times со ссылкой на источник сообщала, что Вашингтон не разрешает украинским пилотам проходить обучение в Европе на F-16 и по-прежнему не хочет отправлять Киеву собственные истребители.

В то же время телеканал CNN утверждает, что администрация Байдена дала понять европейским союзникам, что США не будут блокировать передачу истребителей американского производства из Европы в Украину.

Киев просит современные истребители у союзников в качестве военной помощи для противостояния России в воздухе. Власти Украины заявляли, что для этого им необходимо порядка 180 современных истребителей.

О своем желании поставить свои истребители в Украину заявляли Нидерланды, Дания и Бельгия. По оценкам экспертов, в общей сложности эти страны могут передать Киеву не менее 125 боеготовых F-16. Кроме того, списанные американские истребители может отправить Норвегия.