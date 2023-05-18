Монтана стала первым штатом США, где запретили TikTok

Губернатор американского штата Монтана Грег Джанфорте подписал закон о запрете приложения TikTok в регионе.

«Чтобы защитить личные данные жителей Монтаны от Коммунистической партии Китая, я запретил TikTok в Монтане», — заявил Джанфорте в твиттере.

Как уточняет Reuters, магазинам приложений Apple и Google запретили предоставлять приложение TikTok для скачивания на территории Монтаны. При этом за использование приложения не предусмотрено никаких штрафов. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

В TikTok не комментировали принятие закона. Ранее представители приложения говорили, что закон ущемляет права жителей Монтаны. Представители TikTok пообещали «продолжить работу по защите прав наших пользователей в Монтане и за ее пределами».

Монтана стала первым штатом США, запретившим TikTok.

США подозревают компанию ByteDance в сотрудничестве с властями Китая. В декабре 2022 года сенат США одобрил законопроект, запрещающий госслужащим использовать TikTok на устройствах федерального правительства.

TikTok неоднократно отрицал, что делился данными с властями Китая. Представители приложения утверждали, что компания не будет передавать такие сведения, если ее попросят.

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