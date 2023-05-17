МВД объявило о задержании администраторов телеграм-каналов по подозрению в вымогательстве за «блок на негатив»

В МВД сообщили о задержании троих администраторов телеграм-каналов по подозрению в вымогательстве. В заявлении МВД говорится, что подозреваемые создали «сеть анонимных телеграм-каналов якобы для освещения общественно-политической повестки крупных регионов Российской Федерации».

Для привлечения аудитории эти ресурсы получали яркие и «токсичные» наименования. Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей. За установку так называемых блоков на негатив, то есть краткосрочного или длительного нераспространения компрометирующей информации, сообщники вымогали денежные средства.

Личности задержанных, а также другие подробности дела МВД пока не разглашает. Сообщается лишь, что фигуранты — диджитал-директор PR-агентства, заместитель начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия и «профессиональный журналист, который писал тексты».

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ («вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере»). Задержанные арестованы.

Baza пишет, что, по предварительным данным, речь идет об администраторах почти 40 региональных телеграм-каналов, среди которых «Уфимская куница», «Ляпкин тяпкин» и «Держиморда».

В 2022 году полиция провела серию арестов администраторов анонимных телеграм-каналов по обвинениям в вымогательстве денег у чиновников и бизнесменов. Среди задержанных был коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский, журналистка Александра Баязитова. Среди тех, у кого, по версии следствия, пытались вымогать деньги за «блок на негатив» (обещание не писать ничего плохого) — «Ростех» и Промсвязьбанк.