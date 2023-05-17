«Госуслуги» призвали пользователей поделиться «идеями для развития России». Предложение остановить войну отклонили как «неконструктивное»

Портал «Госуслуги» разослал пользователям письма с рассказом о форуме «Сильные идеи для нового времени», на платформе которого «каждый может представить идею, общественно значимую инициативу или проект и внести личный вклад в развитие страны».

Журналистка «Верстки» Маргарита Логинова отправила такие предложения: остановить войну в Украине, провести честные выборы, вернуть свободу СМИ и выпустить из тюрем политических заключенных. Она указала, что благодаря этому «отток населения из малых городов прекратится, благосостояние граждан вырастет и люди станут больше рожать». Предложение Логиновой провисело на платформе около 15 минут и, как пишет журналистка, собрало 15 «плюсиков в поддержку». Но затем его убрали из доступа.

Техподдержка платформы «Сильные идеи для нового времени» ответила Логиновой, что идею «Остановите войну с Украиной» пришлось «изъять из публичного поля», поскольку она «носит острополитический характер и провоцирует развитие неконструктивных дискуссий».

Остальные предложения, следует из поста Логиновой, возражений не вызвали.

«Госуслуги» регулярно рассылают письма пользователям. Так, за последние несколько недель «Госуслуги» предлагали поздравить российских военных, находящихся в Украине, с Днем Победы, а также напоминали о годовщине пожара в Доме профсоюзов в Одессе, в результате которого 2 мая 2014 года погибли 42 человека. «Госуслуги» назвали произошедшее «одесской Хатынью, в огне которой погибла часть нашего русского мира», и опубликовали стихотворение Ольги Старушко из сборника «ПоэZия русского лета».