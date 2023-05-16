Венгрия заблокировала выделение 500 миллионов евро военной помощи Украине

Правительство Венгрии не одобрило выделение очередного транша военной поддержки Украине, который планировали предоставить в рамках Европейского фонда мира, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Венгрия не согласна с тем, что Евросоюз наряду с другими существующими инструментами использует Европейский фонд мира исключительно в отношении Украины, поскольку это не позволяет направлять достаточные средства на продвижение интересов ЕС в других областях», — заявили в пресс-службе.

Правительство Венгрии отметило, что заблокировало выделение восьмого транша помощи из Европейского фонда мира, чтобы проявить поднятые вопросы. Представители Венгрии отметили, что средства фонда можно использовать в Балканах и на севере Африки.

Первым о решении Венгрии блокировать выделение помощи Украине сообщило итальянское агентство ANSA, которое сослалось на источники. По их данным, размер помощи составлял 500 миллионов евро.

Европейский фонд мира создан в марте 2021 года. Он финансируется за счет взносов стран-членов Евросоюза. Украина в рамках фонда получила от ЕС около 3,6 миллиарда евро. Помимо Украины из Европейского фонда мира финансировалась помощь в сфере обороны еще ряду стран, включая Грузию, Молдову, Мали, Сомали и Ливан.

Венгрия, которая состоит в Евросоюзе и НАТО, отказалась предоставить какую-либо военную помощь Украине после полномасштабного российского вторжения, а также выступала против введения ряда санкций. В 2022 году Венгрия блокировала программу помощи Украине на 18 миллиардов евро. Кроме того, в марте Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о международном ордере на арест президент РФ Владимира Путина.

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