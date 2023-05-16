Гражданина Колумбии посадили на пять лет по делу о рассылке СМС с «фейками» про российскую армию

Головинский суд Москвы приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима гражданина Колумбии Альберто Энрике Хиральдо Сарая по делу о распространение «фейков» о российской армии, пишет «Медиазона».

Колумбийца арестовали в апреле 2022 года. По версии следствия, с 9 по 18 марта он разместил в торговом центре в Войковском районе шесть мобильных телефонов, с которых осуществлялась массовая СМС-рассылка с «заведомо ложными сообщениями» о действиях армии РФ в Украине.

«В частности, сообщалось о совершении российскими военнослужащими убийств мирного населения Украины, а также о пополнении штатной численности войск резервистами, призывниками, иностранными бойцами и школьниками», — сообщала Генпрокуратура РФ.

Обвинение настаивало, что колумбиец делал это «в интересах организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию».

Дело Сарая рассматривалось в закрытом режиме. В розыск объявлены два предполагаемых соучастника колумбийца Рамирез Салазар и Брисеньо Мендоса.

Подсудимый прожил в России 20 лет, у него есть семья и двое детей.

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