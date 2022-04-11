В Москве суд арестовал гражданина Колумбии по делу о «фейках» про российскую армию

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Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца колумбийца Хиральдо Сарай Альберто Энрике по делу о «фейках» про российскую армию, обратила внимание .

В пресс-службе суда «Интерфаксу» подтвердили, что обвиняемый — гражданин Колумбии. «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Виталия Бабенко пишет, что у его обвиняемого есть российское гражданство.

Следствие считает, что Хиральдо Сарай Альберто Энрике распространял «фейки» в соцсетях. Что именно было в сообщениях, не уточняется. Защитник также не стал раскрывать эту информацию, сославшись на подписку о неразглашении.

Колумбиец частично признал вину в том, что помогал в распространении непроверенной информации, рассказал адвокат. По его словам, обвиняемый считал, что эти сведения помогают формированию «альтернативной точки зрения» на происходящие события, а в тексты сообщений не вчитывался, лишь обеспечивая их «техническое распространение».

По пункту «б» части 2 статьи 207.3 УК РФ обвиняемому грозит до пяти миллионов рублей штрафа или до десяти лет лишения свободы.

По данным СМИ, до осени 2021 года колумбиец занимался в России предпринимательской деятельностью. Как пишет "Медиазона", в соцсетях Хиральдо Сарай Альберто Энрике представляется выпускником РУДН и «менеджером по странам Латинской Америки» в туристических агенствах. После российского вторжения в Украину он писал, что «в войне нет победителей и проигравших», «русофобия на Западе необъективна», а «Украина используется как марионетка для экономического ослабления России».

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