Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий регионам самим решать, что делать с бездомными животными

Депутаты Госдумы РФ на заседании 16 мая приняли в первом чтении поправки, позволяющие властям регионов России по своему усмотрению решать судьбу бездомных животных. За законопроект проголосовали 310 депутатов, 31 выступил против, девять воздержались.

В законе «Об ответственном обращении с животными» предлагается прописать, что регионы могут принять свои законы, в которых определят «порядок организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». Сейчас это регулирует федеральный закон.

Против законопроекта протестовали зоозащитники, проводившие акции у Госдумы. Защитники животных считают, что Дума хочет позволить регионам узаконить убийство бездомных животных. Сейчас в России действует программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат на улицу), а в случае принятия поправок регионы смогут найти альтернативные варианты, в том числе применять так называемую гуманную эвтаназию.

Поправки ко второму чтению законопроекта будут приниматься до 30 мая. Один из авторов поправок, депутат Дмитрий Кобылкин пообещал, что ко второму чтению проработают предложения от общественников и властей регионов РФ. Когда Дума рассмотрит документ во втором чтении, пока неизвестно.

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