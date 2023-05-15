Семен Слепаков и Илья Варламов через суд потребовали от Минюста исключить их из реестра «иноагентов»

Комик и музыкант Семен Слепаков и блогер Илья Варламов оспорили решение Минюста РФ о присвоении им статуса «иностранных агентов». Соответствующие иски к министерству поступили на рассмотрение Замоскворецкого суда Москвы, сообщает ТАСС. Даты заседаний пока не назначены.

Ранее в Замоскворецкий суд с иском против Минюста также обратился артист Максим Галкин.

Минюст РФ объявил Илью Варламова «иноагентом» 23 марта, мотивировав свое решение тем, что блогер якобы распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», а также «получал поддержку от иностранных источников».

Семена Слепакова объявили «иноагентом» 14 апреля — из-за того, что он «получал поддержку от иностранных источников», выступал против войны в Украине, «формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом» и «негативно высказывался в отношении граждан РФ».

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