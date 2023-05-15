Максим Галкин обжаловал в суде включение в список «иностранных агентов»

Максим Галкин обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, оспаривающим решение Минюста России о включении его в реестр «иностранных агентов».

Иск, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, зарегистрирован 11 мая. Дата рассмотрения пока не назначена.

Минюст объявил Максима Галкина «иностранным агентом» в сентябре 2022 года. Упоминалось «иностранное финансирование» из Украины и «осуществление политической деятельности». Вскоре после этого Алла Пугачева опубликовала пост в поддержку мужа, попросив тоже зачислить ее в «в ряды иноагентов своей любимой страны». В своем посте, собравшем сотни тысяч лайков, певица также написала, что солидарна с мужем, который является патриотом России и желает своей стране «мирной жизни» и прекращения гибели людей «за иллюзорные цели». В октябре Пугачева сообщила, что покинула Россию и находится в Израиле.

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