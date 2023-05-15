Франция пообещала передать Украине десятки бронемашин и легких танков

Франция обещает поставить Украине десятки бронированных машин и легких танков, в том числе AMX-10RC. Об этом говорится в совместной декларации по итогам встречи президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.

Также Франция, говорится в документе, опубликованном на сайте президента Украины, намерена оказать поддержку противовоздушной обороне Украины и, совместно с партнерами по ЕС и НАТО, обучать украинских военных.

Франция оказывает Украине не только военную помощь, отмечается в декларации. Так, например, Украине были переданы две передвижные лаборатории для анализа ДНК, которые помогут в расследовании военных преступлений. В будущем такая помощь будет расти, подчеркивается в документе.

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию во второй половине дня 14 мая. В Париж он отправился из Берлина, где провел переговоры с президентом и канцлером ФРГ. Перед визитом Зеленского власти Германии объявили о крупнейшем пакете военной помощи Украине на почти три миллиарда евро. После Парижа Зеленский отправился в Лондон.

На совместной прес-конференции с канцлером ФРГ 14 мая у Зеленского спросили, достаточно ли Украина получила оружия для начала наступления. Президент Украины ответил кратко: «Еще несколько визитов, и все».

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