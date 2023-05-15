Бывшего сотрудника посольства США в России арестовали по обвинению в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством

ФСБ обвинила бывшего сотрудника посольства США в России Роберта Шонова в «сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством» (статья 275.1 УК, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей).

Его задержали во Владивостоке, после чего доставили в московское СИЗО «Лефортово», сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Суд еще в марте санкционировал арест Шонова, теперь следователи ФСБ ходатайствуют в Лефортовском суде Москвы о продлении ему ареста на три месяца. Первой на ходатайство внимание обратила «Медиазона».

После этого другие СМИ поделились подробностями о задержанном. Канал «Осторожно, новости» пишет, что Шонову 62 года и он работал в консульстве во Владивостоке, будучи оформленным в посольстве США.

24 марта Фрунзенский районный суд Владивостока сообщил об аресте «гражданина Х.», подозреваемого по статье 275.1 УК, заметила «Русская служба Би-би-си». В сообщении пресс-службы суда говорилось, что Х. «будучи несогласным с проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операцией» в Украине, установил по переписке сотрудничество на конфиденциальной основе с представителями США для оказания им «содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России». Имя подозреваемого не называлось, но, вероятно, речь идет именно о Шонове, полагают журналисты.

«Медиазона» считает, что уголовное преследование Шонова может быть связано с делом петербургского художника Даниила Кринари, подозреваемым в сотрудничестве с Украиной. «Номера их дел отличаются на одну цифру, им вменяют одинаковые статьи, а ходатайства о продлении срока в СИЗО поступили в одно время», — указывает издание. Кринари задержали в белорусском Гродно 21 декабря 2022 года, а потом экстрадировали в Москву по запросу ФСБ.

Статья 275.1, которая устанавливает ответственность за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией, появилась в Уголовном кодексе летом 2022 года в дополнение к статье о «госизмене». Первое уголовное дело по статье 275.1, о котором сообщали в СМИ, завели в октябре 2022 года против гражданина России Павла Пищулина.

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