В России возбудили первое уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранцами

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Лефортовский районный суд Москвы заключил под стражу до 14 декабря гражданина России Павла Пищулина, которого подозревают по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уточняет «Первый отдел», это первое известное уголовное дело, возбужденное по статье 275.1 УК РФ, которую ввели в июле 2022 года. Эта статья предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией, без признаков государственной измены.

ТАСС сообщает, что ранее Пищулина судили по обвинению в призывах к экстремизму в интернете и оскорблении чувств верующих. По первому обвинению ему назначили два года условного срока, по второму — 180 часов обязательных работ. Об этом приговоре в декабре 2021 года сообщал центр « », утверждавший, что Пищулина осудили из-за постов во «Вконтакте» о христианстве и православных священниках.

«Сова» писала, что в прошлом Павел Пищулин руководил левопатриотической общественной организацией «Всероссийское социальное единство».

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