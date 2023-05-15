Брянские власти обратились к жителям за помощью в поисках пилота разбившегося Су-34. Минобороны РФ ничего о крушении не сообщало

Администрация Стародубского округа Брянской области опубликовала 15 мая в соцсети «ВКонтакте» пост с просьбой к местным жителям помочь в поисках тела пилота разбившегося самолета. Тем самым власти косвенно подтвердили факт крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 под Стародубом 13 мая.

«Уважаемые жители округа, с целью организации поиска в болотистой местности второго пилота экипажа разбившегося самолета, просим оказать помощь лодками и болотными сапогами. Сбор желающих помочь завтра 16 мая в 8:30 возле здания администрации округа», — говорится в сообщении, на которое обратила внимание Astra.

По неофициальным данным, 13 мая в Брянской области разбились четыре военных борта ВКС России: два вертолета Ми-8, а также самолеты Су-34 и Су-35.

Минобороны РФ до сих пор никак не комментировало потерю воздушных судов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтверждал факт крушения только одного вертолета Ми-8. О разбившемся под Стародубом бомбардировщике Су-34 сообщал ТАСС, ссылаясь на источники. По данным телеграм-каналов, в общей сложности в результате крушения двух Ми-8, Су-34 и Су-35 погибли девять российских военнослужащих.

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