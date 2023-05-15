Власти Грузии выдали российской авиакомпании «Азимут» разрешение на полеты в страну. Об этом сообщает ТАСС.

Чартерные рейсы между Москвой и Тбилиси «Азимут» сможет выполнять с 17 мая.

«Азимут» стала первой авиакомпанией, получившей разрешение на полеты от грузинских властей. Ранее там сообщали, что рассматривают заявки еще четырех перевозчиков.

Запрет на авиаперевозки из России в Грузию, действовавший с июня 2019 года, своим указом 10 мая отменил президент РФ Владимир Путин. Также он отменил визовый режим для граждан Грузии.

Минэкономики Грузии заявило, что власти страны разрешат прямые рейсы российских авиакомпаний, не попавших под санкции.

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