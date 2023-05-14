Швеция выиграла «Евровидение»

Певица Лорин из Швеции выиграла «Евровидение-2023» с песней «Tattoo». Финал песенного конкурса прошел в Ливерпуле вечером 14 мая.

Eurovision Song Contest

По итогам голосования жюри и телезрителей Лорин получила 583 балла. Она была лидером после голосования жюри, а потом сохранила лидерство после зрительского голосования.

Второе место на «Евровидении» занял финский рэпер Käärijä с песней «Cha Cha Cha», он набрал 526 очков. Третье — израильская певица Ноа Кирель с песней «Unicorn».

Последнее место заняла Германия с результатом 18 баллов. От этой страны выступала группа Lord of the Lost с песней «Blood & Glitter».

Конкурс «Евровидение» прошел в 67-й раз.

Первоначально «Евровидение-2023» планировали провести в Украине, поскольку в 2022 году на конкурсе победила украинская группа Kalush Orchestra. Но из-за военных действий в Украине Европейский вещательный союз решил передать право проведения «Евровидения» Великобритании, чей представитель в прошлом году стал на конкурсе вторым.

Организаторы «Евровидения» отстранили Россию от конкурса из-за полномасштабного вторжения в Украину. Жители России не могли голосовать за участников конкурса.

От Украины в «Евровидении — 2023» участвовал украинский электронный музыкальный дуэт из Тернополя «Tvorchi». Они получили 243 очка и заняли шестое место.

Лорин из Швеции уже участвовала в «Евровидении» — она выиграла конкурс в 2012 году с песней «Euphoria».