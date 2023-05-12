Пригожин позвал Шойгу в Бахмут

Основатель Евгений Пригожин попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу приехать в украинский город Бахмут в Донбассе, где в последние месяцы идут наиболее ожесточенные бои на линии фронта. Обращение бизнесмена утром 12 мая опубликовала его пресс-служба.

«Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть на территорию н. п. Бахмут, находящуюся под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку», — пишет Пригожин.

В письме также утверждается, что в настоящее время наемники ЧВК Вагнера контролируют более 95% Бахмута и продолжают наступление, однако на флангах, где находятся подразделения ВС РФ, «противник предпринял ряд успешных контратак».

Накануне Пригожин заявлял, что подразделения регулярной армии РФ под Бахмутом без боя сдают позиции.

Евгений Пригожин в последние несколько дней публично конфликтует с Минобороны РФ. В начале мая он опубликовал видео, в котором матом кричал в адрес руководства Минобороны РФ, требуя предоставить ЧВК Вагнера боеприпасы, а затем пригрозил, что его группировка уйдет из Бахмута.

9 мая Пригожин заявил, что бригада Минобороны бежала со стратегического плацдарма в городе. В тот же день в одном из обращений он упомянул некоего «счастливого дедушку», от которого зависит будущее России — и который «думает, что ему хорошо», в то время как он может оказаться «законченным мудаком».

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