Вечером 9 мая в Ливерпуле состоялся первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение-2023». В нем приняли участие исполнители из 15 стран. По итогам голосования зрителей и жюри в финал вышли десять участников.

Хорватия: Let 3 «Mama ŠČ!»

Молдова: Паша Парфений «Soarele și luna»

Швейцария: Ремо Форрер «Watergun»

Финляндия: Käärijä «Cha Cha Cha»

Чехия: Vesna «My Sisterʼs Crown»

Израиль: Ноа Кирел «Unicorn»

Португалия: Mimicat «Ai coração»

Швеция: Лорин «Tattoo»

Сербия: Люк Блэк «Samo mi se spava»

Норвегия: Алессандра Меле «Queen of Kings»

Конкурсанты из Мальты, Латвии, Ирландии, Азербайджана, Нидерландов не прошли в финал.

Среди участников первого полуфинала особый интерес у публики вызвала группа Let 3 из Хорватии, исполнившая песню «Mama ŠČ!». В ней звучат такие строчки: «Мама купила трактор, мама полюбила дебила», а в припеве — «Этот маленький психопат. Подлый маленький психопат. Крокодил-психопат. Мама, я иду воевать».

Как пишет «Зеркало», некоторые зрители усмотрели в этом пародию на Александра Лукашенко, поскольку солист группы выступал с наклеенными усами. Другие посчитали, что это пародия на Владимира Путина, поскольку один из участников Let 3 вынес на сцену муляжи ядерных боеголовок.

Сами участники рассказали, что песня антивоенная и касается всех войн, происходящих на планете, но в данный момент они поют о Путине.

Let 3 — Mama ŠČ! | Croatia 🇭🇷 | National Final Performance | Eurovision 2023 Eurovision Song Contest

«Евровидение» 2022 года выиграла украинская группа Kalush Orchestra. Таким образом, конкурс следующего года должна была принять Украина. Однако Европейский вещательный союз объявил, что из-за продолжающихся военных действий конкурс нельзя проводить ни в одном из украинских городов. Право проведения «Евровидения» передали Великобритании, чей представитель в 2022 году занял на конкурсе второе место. Участники из России и Беларуси из-за войны до «Евровидения» не допущены.