В Латвии за празднование Дня Победы задержали 26 человек

Полиция Латвии задержала 26 человек из-за празднования Дня Победы 9 мая в стране, сообщает Delfi.

По данным МВД, всего в отношении правонарушителей во вторник были возбуждены 38 административных и четыре уголовных дела. Наибольшее число задержаний и административных дел пришлось на Рижский регион.

Среди наиболее частых нарушений называются:

возложение цветов к местам демонтированных советских памятников;

ношение в общественных местах запрещенных символов, в частности георгиевских ленточек;

нарушение правил применения пиротехнических средств;

нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

По два уголовных дела возбуждены в Риге и Даугавпилсе по статье 74.1 Уголовного кодекса Латвии (оправдание геноцида, военных преступлений, преступлений против мира) — из-за высказываний в поддержку российского вторжения в Украину.

9 мая на всей территории Латвии действовал законодательный запрет на проведение публичных мероприятий, связанных с празднованием Победы во Второй мировой войне по советско-российской традиции. Единственное, что было разрешено — возложение цветов на кладбищах.

С утра 9 мая в Латвии также на сутки запретили использование фейерверков. За это предусматривались штрафы в размере 350 евро для физических лиц и 1400 евро для юридических лиц.

В 2022 году 9 мая разрешили приносить цветы к памятнику Освободителям Риги, хотя и подчеркивалось, что это нежелательно. Утром 10 мая все принесенные цветы убрали бульдозером, что вызвало возмущение части жителей Латвии. Цветы принесли снова. В конце августа 2022 года памятник Освободителям Риги, о сносе которого много лет шли споры, был демонтирован.

Что происходило в Риге 9 мая 2022 года

В Риге 9 мая прошел как День памяти погибших в Украине. У памятника советским воинам разрешили лишь возложить цветы Утром их убрали бульдозером — и это вызвало стихийную акцию с советскими песнями и флагами России

Что происходило в Риге 9 мая 2022 года

В Риге 9 мая прошел как День памяти погибших в Украине. У памятника советским воинам разрешили лишь возложить цветы Утром их убрали бульдозером — и это вызвало стихийную акцию с советскими песнями и флагами России