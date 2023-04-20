Сейм Латвии принял закон о запрете праздновать 9 мая

Латвийский парламент одобрил закон, запрещающий проводить 9 мая любые публичные мероприятия, кроме связанных с Днем Европы. Закон, пишет Delfi, был рассмотрен депутатами в срочном порядке.

Первоначально предполагалось, что 9 мая в Латвии в 2023 году объявят, как и в 2022 году, Днем памяти погибших и пострадавших в войне в Украине и запретят любые массовые мероприятия.

Однако Комиссия по правам человека и общественным делам подготовила законопроект о запрете любых публичных мероприятий 9 мая, который и был одобрен сеймом.

По новому закону в Латвии 9 мая и до 07:00 10 мая запрещается использование пиротехники, на открытом воздухе запрещено проведение праздничных и развлекательных мероприятий, шествий, собраний и пикетов.

Закон о запрете праздновать 9 мая призван «защитить интересы государства и общества, не допустить беспорядков, защитить здоровье и нравственность общества, не допустить угрозы и уничижение ценностей Латвии как демократического и национального государства, в том числе раскола общества, прославления войны, военной агрессии, тоталитаризма и насилия, а также искаженного отражения исторических событий».

В 2022 году 9 мая разрешили приносить цветы к памятнику Освободителям Риги, хотя и подчеркивалось, что это нежелательно. Утром 10 мая все принесенные цветы убрали бульдозером, что вызвало возмущение части жителей Латвии. Цветы принесли снова. В конце августа 2022 года памятник Освободителям Риги, о сносе которого много лет шли споры, был демонтирован.

Что происходило в Риге 9 мая 2022 года

В Риге 9 мая прошел как День памяти погибших в Украине. У памятника советским воинам разрешили лишь возложить цветы Утром их убрали бульдозером — и это вызвало стихийную акцию с советскими песнями и флагами России

Что происходило в Риге 9 мая 2022 года

В Риге 9 мая прошел как День памяти погибших в Украине. У памятника советским воинам разрешили лишь возложить цветы Утром их убрали бульдозером — и это вызвало стихийную акцию с советскими песнями и флагами России