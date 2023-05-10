Основатель полка «Азов» заявил, что ВСУ разгромили две российские роты под Бахмутом. Пригожин говорил, что солдаты бежали

Вооруженные силы Украины разгромили подразделения Сухопутных войск РФ под Бахмутом Донецкой области, сообщил основатель полка «Азов» и лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий.

«В результате наступательных действий третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ разгромлены подразделения 72-й бригады РФ. Фактически полностью уничтожены шестая и восьмая роты данной бригады», — сказал Билецкий в видеозаписи в телеграме. Он не привел доказательств в подтверждение своих слов.

По его словам, «разбита бригадная разведка, уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных». Кроме того, утверждает он, ЧВК Вагнера также понесла большие потери.

Билецкий отметил, что наступательные действия велись в полосе шириной три километра и глубиной два километра 600 метров. Сейчас, по его словам, эта территория освобождена от российских сил.

Третья штурмовая бригада ВСУ опубликовала в своих соцсетях видеозапись, снятую, как утверждается, во время боя с 72-й бригадой РФ. На кадрах видно, как несколько военных бегут от бронетехники. В штурмовой бригаде ВСУ утверждают, что взяли в плен пять человек.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сообщил ранее, что 72-я бригада РФ бежала со стратегического плацдарма в Бахмуте 9 мая. «Сбежали все и оголили фронт шириной почти два километра и глубиной 500 метров. Хорошо, мы его заблокировали кое-как», — заявил Пригожин в видеообращении.

В Минобороны РФ на момент публикации это не комментировали.

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