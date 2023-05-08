Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы лидерам восьми стран — Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также руководителям двух непризнанных республик — Абхазии и Южной Осетии.

Кроме того, в сообщении Кремля говорится, что Путин направил «поздравительные послания» народам Грузии и Молдовы. Из текста сообщения следует, что это не поздравления лидерам этих стран.

«Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», — говорится в послании Путина.

Ожидается, что 9 мая на торжествах в День Победы в Москве будут присутствовать президент Кыргызстана Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян. О визите Пашиняна в Москву стало известно 8 мая. Пресс-служба правительства Армении сообщила, что он «примет участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне».

Путин также пригласил на торжества в Москву президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Государственное агентство «Туркменистан сегодня» сообщило, что Бердымухамедов «поблагодарил лидера дружественного государства за приглашение». При этом приедет ли он в Москву, не сообщается.

Еще один иностранный лидер, приглашенный в Москву на празднование Дня Победы, — президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Принял ли он приглашение, тоже неизвестно. Его пресс-служба сообщила, что Рахмон собирается участвовать в праздничных мероприятиях в Душанбе.

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