Лига арабских государств согласилась принять назад Сирию. Ее членство в организации приостановили 12 лет назад

Сирия спустя 12 лет сможет вернуться в Лигу арабских государств (ЛАГ). Возобновление членства Сирии 7 мая поддержали министры иностранных дел стран, входящих в ЛАГ, пишет The New York Times.

19 мая в Саудовской Аравии должен состояться саммит ЛАГ, и в нем теперь может принять участие сирийский лидер Башар Асад. Собирается ли Асад воспользоваться этой возможностью, пока не уточняется.

Решение восстановить членство Сирии в ЛАГ, приостановленное после того, как режим Асада решил жестко подавить протесты, и в стране началась война, жестко раскритиковала сирийская оппозиция.

Как отмечает The New York Times, за 12 лет ситуация в Сирии, ставшая причиной исключения страны из ЛАГ, не изменилась. Однако власти ряда стран-участниц Лиги арабских государств, считают, что ЛАГ сможет возглавить поиски «политического решения» сирийского кризиса, пишет Associated Press со ссылкой на дипломатический источник в Иордании.

