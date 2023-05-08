Британская разведка: власти РФ пытаются вербовать мигрантов. Согласившихся служить отправят, скорее всего, на передовую

Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре войны в Украине пишет о попытках российских властей завербовать для участия в боевых действиях трудовых мигрантов из стран Центральной Азии.

Рекрутеры, говорится в обзоре, посещают мечети, а в миграционных центрах сотрудники предлагают иностранцам службу в российской армии. По данным «Радио Свобода», мигрантам обещают единовременную выплату в 2390 долларов в рублевом эквиваленте и зарплату до 4160 долларов в месяц (в рублях). Кроме того, напоминают авторы обзора, в России приняты поправки в законодательство об ускоренном приеме в гражданство РФ заключивших контракт на службу в российской армии.

По мнению авторов обзора, высокие зарплаты и возможность ускоренного получения гражданства РФ могут заинтересовать некоторых мигрантов. Поступивших на военную службу иностранцев, считают в Минобороны Великобритании, скорее всего, отправят на передовую, где уровень потерь российских войск чрезвычайно высок.

Попытка завербовать трудовых мигрантов — лишь один из способов, которыми власти РФ пытаются достичь заявленной Минобороны цели, отправить на войну 400 тысяч «добровольцев». Новую волну мобилизации, считают авторы обзора, власти РФ будут стараться не объявлять как можно дольше, чтобы избежать недовольства жителей.

Поправки, дающие возможность иностранцам, заключившим контракт на службу в российской армии, в ускоренном порядке получить гражданство РФ, были приняты в сентябре 2022 года. В декабре сообщалось, что в московском общественном транспорте транслировали объявления на узбекском, киргизском и таджикском языках с призывом поступать на службу в Вооруженные силы РФ в обмен на получение российского гражданства по упрощенной процедуре.

В мае 2023 года власти Югры (Ханты-Мансийский автономный округ) объявили, что иностранцы, поступившие на службу в российскую армию на территории региона и отправленные на войну в Украину, будут получать по 500 тысяч рублей, а получившие ранения и тяжелые травмы — до 1 миллиона рублей. «Прогнозное количество получателей поддержки — 2,5 тысячи человек», — говорилось в сообщении правительства региона, которое цитировал ТАСС.