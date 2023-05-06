Задержан подозреваемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина
В Нижегородской области задержан подозреваемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.
Имя подозреваемого в сообщении не названо. Никакие другие подробности также не приводятся.
Следственный комитет РФ сообщил, что в связи со взрывом возбуждено уголовное дело, но не уточнил, по какой статье. К месту взрыва отправились следователи центрального аппарата СК.
Обновление. Дело возбуждено по статье о теракте.
Машину Захара Прилепина взорвали в Борском районе Нижегородской области. Писатель получил ранения, его водитель погиб. По данным РИА Новости, у Прилепина переломы и сотрясение мозга.
«У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет. Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь», — написал в телеграме губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.