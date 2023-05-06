В Белгородской области отменили шествие «Бессмертного полка»

Власти Белгородской области решили не проводить шествие «Бессмертного полка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В этом году по причине безопасности шествия «Бессмертного полка» не будет», — написал Гладков.

Вместо традиционного формата губернатор предложил жителям области вывешивать портреты своих родственников на окнах домов, офисов, личных и служебных автомобилей. «Ведь практически никаких затрат. Взять фотографию, наклеить аккуратно, украсить окно», — добавил он.

В апреле Вячеслав Гладков говорил, что «Бессмертный полк» в области пройдет, но неизвестно в каком формате. Многие другие регионы также отказались от шествия, в том числе Воронежская область, Приморье, Еврейский автономный округ. В Москве отмену шествия объясняли мерами безопасности.

Кроме того, в 2023 году более 20 городов отменили парады в честь Дня Победы. Во многих случаях мероприятия отменяли «по соображениями безопасности». В то же время в Курске парад решили не проводить, «учитывая текущую ситуацию», а в Белгороде — «чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих» в центре города. В Брянске, Краснодаре и Сочи власти и вовсе не стали объяснять отмену парадов.