The Washington Post: Минобороны РФ планировало начать информационную войну против основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина

Министерство обороны России планировало начать информационную войну против основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, однако отказалось от этого, поскольку ведомство не нашло достаточно влиятельных союзников, сообщает The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть документы Пентагона.

Издание уточняет, что документы американской разведки датированы февралем 2023 года, когда Евгений Пригожин активно обвинял Минобороны РФ в нехватке боеприпасов. Документ был подготовлен на основании отчета радиотехнической разведки, то есть информация была получена путем перехвата или прослушивания сообщений.

Согласно документам, Минобороны РФ было недовольно публичными нападками Пригожина и рассматривало разные варианты того, как можно противостоять его критике. В частности, военное ведомство хотело запустить кампанию по дискредитации основателя Евгения Пригожина, пишет газета.

«Однако в ведомстве изначально решили, что если Минобороны и собирается противодействовать публичным заявлениям Пригожина, то оно должно найти союзников с равным ему статусом, а не делать это самим», — говорится в одном из документов, помеченных грифом «совершенно секретно».

В итоге Минобороны отказалось от этой идеи, поскольку ведомство не было уверено, что сможет вести успешную информационную войну против основателя ЧВК, если российские власти не запретят ему делать публичные заявления, отмечает издание.

Также американская разведка не смогла однозначно установить, действительно ли наемники Вагнера не получали боеприпасы. Во многом это было связано с тем, что боеприпасы распределялись не напрямую, а через оперативную группу в Бахмуте. При этом разведка допускала, что заявления Пригожина могут быть правдивыми.

Более того, в одном из документов говорилось, что глава генштаба Валерий Герасимов в феврале «приказал прекратить поставки боеприпасов, а также военно-транспортные рейсы, предназначенные для перевозки боеприпасов» в ростовский штаб ЧВК.

Согласно документам, после публичных выступлений Пригожина, его вызвали на встречу с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Кроме того, в документах говорилось, что накануне встречи основатель ЧВК просил президента разрешить ему продолжать набор из тюрем, проводить обучение мобилизованных и вербовать в Вагнер иностранцев.

Однако Путин фактически отказал Пригожину, поскольку велел ему решать эти вопросы с министерством обороны, тем самым встав на сторону ведомства, пишет газета.

Евгений Пригожин ранее неоднократно критиковал Минобороны РФ. С февраля значительная часть его выступлений сводилась к тому, что ведомство не поставляет боеприпасы ЧВК Вагнера. В свою очередь в Минобороны уверяли, что «все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки» и предупреждали ЧВК Вагнера о том, что вынос вопроса в публичное поле «играет только на пользу врагу».

Тем не менее 5 мая Пригожин опубликовал видео, в котором он кричит матом на министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова и возлагает на них ответственность за гибель бойцов ЧВК из-за нехватки боеприпасов. Видео было записано на фоне тел погибших наемников. Через несколько часов Пригожин записал еще одно видео, где заявил, что 10 мая выведет свои подразделения из Бахмута, так как «при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель». Вскоре после этого Шойгу поручил держать «на особом контроле» поставки боеприпасов.

«Шойгу, Герасимов, где, сука, боеприпасы?» Meduza