СБУ заочно обвинила всех членов российского Совета Федерации в посягательстве на территориальную целостность Украины и пособничестве агрессивной войне

Служба безопасности Украины всем членам Совета Федерации, поддержавшим «присоединение» к РФ временно оккупированных регионов Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

СБУ подозревает сенаторов по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. Пресс-служба также уточняет, что СБУ и офис генерального прокурора собрали «масштабную доказательную базу» на 170 сенаторов, способствовавших оккупации регионов Украины.

В частности, сенаторам вменяется то, что в феврале 2022 года они поддержали ратификацию «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» между Россией и самопровозглашенными ЛНР и ДНР. Также пресс-служба напоминает, что чиновники поддержали обращение Путина об использовании армии за пределами РФ.

Кроме того, в октябре прошлого года сенаторы единогласно поддержали аннексию оккупированных Россией районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В свою очередь глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал решение СБУ, заявив, что предъявленные обвинения не создают никаких правовых последствий: «Как и ордер Международного уголовного суда, никаких правовых последствий подобные политические обвинения не создают», — заявил Клишас.