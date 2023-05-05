«Ведомости»: VK разрабатывает аналог Tinder, который не будет связан с соцсетью

Компания VK занялась разработкой собственного приложение для знакомств. Его запуск может состояться уже летом 2023 года, когда из России уйдет Tinder. Об этих планах сообщили газете «Ведомости» два источника, близкие к компании.

Как уточняет издание, у VK уже есть сервис «VK Знакомства», который с 2022 по 2023 год увеличил свою аудиторию на 81% и достиг 22 миллионов пользователей. Однако, по словам одного из собеседников, дальнейшему расширению сервиса мешает то, что он интегрирован в соцсеть «ВКонтакте». Это, в свою очередь, вызывает беспокойство у некоторых пользователей, поскольку они опасаются, что между основным профилем в соцсети и сервисом может возникнуть «нежелательное взаимодействие». К примеру, в сервисе для знакомств им может попасться кто-то из друзей во «ВКонтакте».

Именно поэтому VK намерен запустить независимый сервис, в котором пользователь не будет идентифицироваться через аккаунт во социальной сети, пишут «Ведомости».

Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов считает, что создание подобного приложения позволит компании в два раза превысить аудиторию «VK Знакомств». Однако, по его мнению, новый сервис вряд ли сможет достичь популярности Tinder, которым пользуются иностранцы.

Гендиректор коммуникационного агентства iTrend Павел Житнюк считает, что уход Tinder из России даст сервису VK шанс на успех, так как основа работы Tinder — это поиск людей по геолокации, который компания, скорее всего, отключит. «VPN в данном случае будет бессмыслен, поскольку суть именно в поиске „людей рядом“, а VPN будет отображать локацию пользователя в любой другой стране, но не в России», — добавил он.

Вскоре после начала полномасштабной войны в Украине компания Match Group, владеющая приложением для знакомств Tinder, отключила для российских пользователей возможность оплачивать платные услуги в сервисе. В начале мая 2023 года компания объявила, что полностью уйдет с российского рынка к 30 июня.

Исполнительный директор компании Friends Fiduciary Corp (акционер Match Group) заявил Reuters, что у компании были веские причины, чтобы покинуть Россию. «Для надежного бренда нехорошо продолжать свою деятельность в стране, глава которой обвинен Международным уголовным судом», — пояснил он.