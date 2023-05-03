В Краснодарском крае задержали трех человек, которых подозревают в убийстве аниматоров 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко, сообщает Следственный комитет РФ. В числе задержанных — бывший заключенный, который мог выйти на свободу благодаря .

Об исчезновении Чубко и Мостыко стало известно в конце апреля. Жена Чубко рассказывала, что в последний раз ее муж выходил на связь поздно вечером 27 апреля — он сообщил, что попал в яму, в результате чего у автомобиля пробило колесо. Чубко рассказал, что ждет, когда закончится дождь, чтобы начать чинить колесо. Больше он на связь не выходил.

Как сообщает телеграм-канал 112, в Чубко и Мостыко поисках приняли участие сотни волонтеров и полицейских.

1 мая в лесополосе недалеко от станицы Березанской был обнаружен сгоревший автомобиль, на котором ехали Чубко и Мостыко. Самих аниматоров рядом с машиной не было. 2 мая СК РФ отчитался о возбуждении дела по статье об убийстве. Вечером того же дня стало известно о задержании двух подозреваемых. О третьем фигуранте дела СК сообщил 3 мая.

По версии следствия, в ночь на 28 апреля подозреваемые (все они были ранее судимы) увидели на дороге автомобиль, в котором находились Чубко и Мостыко. Пресс-служба СК пишет, что тогда подозреваемые решили похитить деньги и другие ценности, а аниматоров — убить. Они сняли со счетов Чубко и Мостыко в разных банкоматах более 180 тысяч рублей, закопали тела аниматоров, а их автомобиль сожгли.

Согласно СК, задержанные дали признательные показания, а также начали сотрудничать со следствием. В частности, они сообщили, где именно закопали тела. Правоохранительные органы уже обнаружили тело Кирилла Чубко, поиски Татьяны Мостыко продолжаются.

По данным телеграм-канала 112, в числе подозреваемых оказался 31-летний рецидивист Демьян Кеворкьян, которого в 2016 году приговорили к 18 годам колонии строгого режима, признав виновным в бандитизме, разбое и ряде других тяжких статей. «Сирена» также подтвердила, что возраст, имя и фамилия осужденного в 2016-м Кеворкьяна и подозреваемого совпадают. Некоторые СМИ предполагают, что бывший заключенный мог выйти на свободу, заключив контракт с ЧВК Вагнера.

О вербовке заключенных для участия в войне в Украине стало известно летом 2022 года. Преимущественно этим занималась ЧВК Вагнера. К зиме, по данным фонда «Русь сидящая», было завербовано до 50 тысяч заключенных.

В феврале 2023 года Евгений Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера перестала вербовать заключенных. В том же месяце Ольга Романова сообщала, что набор заключенных в колониях продолжается, но люди, которые его ведут, стали говорить, что представляют Минобороны РФ.

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