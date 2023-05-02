Baza: беспилотник сбросил взрывное устройство на строящиеся защитные сооружения в Белгородской области

В Белгородской области беспилотник сбросил взрывчатку на место строительства защитных сооружений в районе села Прилесь, сообщает Baza.

46-летний рабочий получил контузию. Ему была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался.

Беспилотник, по данным Baza, прилетел с стороны границы с Украиной.

Власти Белгородской области происшествие пока никак не прокомментировали.

В ноябре глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о строительстве на границе региона с Украиной системы обороны, так называемой засечной черты, из бетонных блоков. Строительство, как подчеркивалось, проводится не за счет средств федерального бюджета.

Минобороны Великобритании 1 мая в ежедневном обзоре сообщало, что Россия построила одну из крупнейших в мире за многие десятилетия систем оборонительных сооружений. Оборонительные сооружения, отмечали авторы обзора, возводятся как на территориях возле линии фронта, так и глубоко в тылу.