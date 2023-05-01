Институт изучения войны: постоянные перестановки в военном руководстве подорвали боеспособность Вооруженных сил РФ

Американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал доклад, посвященный перестановкам в командовании российских войск, участвующих во вторжении в Украину.

Эксперты ISW, в частности, обращают внимание на то, что российские войска начали полномасштабное вторжение без единого командующего. В ISW предполагают, что президент РФ Владимир Путин, ожидая успеха российских войск, не хотел ни с кем им делиться.

Лишь через несколько месяцев после начала войны был назначен командующий всеми войсками, участвующими во вторжении. Однако генерал Александр Дворников, занявший этот пост, продержался на нем лишь около месяца. Вероятно, считают в ISW, из-за того, что не смог добиться значимых результатов к 9 Мая.

Назначение и снятие Дворникова лишь один из эпизодов в постоянных перестановках в командовании российских войск, говорится в докладе ISW. Эксперты Института изучения войны указывают, что на смену командования влияет как борьба фракций внутри Минобороны РФ, так и свойственный Путину стиль руководства с постоянной ротацией кадров — цель которого, гарантировать, что ни одна фигура не приобретет слишком большого политического влияния, и сохранить поддержку среди конкурирующих группировок.

И это не последняя смена командующего

Минобороны РФ назначило нового командующего вторжением — и впервые с начала войны публично назвало его имя. Им стал генерал армии Сергей Суровикин Источники «Медузы» называют его сторонником массированных ракетных ударов по инфраструктуре — в том числе гражданской

И это не последняя смена командующего

Минобороны РФ назначило нового командующего вторжением — и впервые с начала войны публично назвало его имя. Им стал генерал армии Сергей Суровикин Источники «Медузы» называют его сторонником массированных ракетных ударов по инфраструктуре — в том числе гражданской

Такой стиль руководства, отмечают эксперты, может эффективно работать в авторитарной системе, направленной на сохранение институциональной власти Кремля, но наносит ущерб созданию эффективной и стабильной структуры военного командования.

Кадровые перестановки, говорится в докладе, делают российскую армию все более фрагментированной и дезорганизуют командные структуры, что разрушает ее способность вести в Украине организованную кампанию.